Ростов-на-Дону, , 17:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержали участников массовой драки, которая произошла в одном из баров. Информацию об инциденте прокомментировали в региональном управлении МВД России.

«14 сентября в Ленинском районе в одном из питейных заведений произошёл конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку. Проходившие мимо граждане сообщили об увиденном сотрудникам полиции. Прибывшие на место полицейские задержали двоих правонарушителей», — уточнили в ведомстве.

Все участники драки установлены. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.