Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа. Об этом 15 сентября сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, в Санкт-Петербурге с конца августа идет массовая вакцинация жителей города от гриппа и ОРВИ. Прививку делают всем желающим. В планах городских властей вакцинировать 60% от общего числа населения города, чтобы избежать микс-инфекций в дни пандемии коронавируса.

Помимо обычных горожан прививку от гриппа делают и местные знаменитости. Однако гладко процедура проходит не у всех. Так 70-летний Михаил Боярский ненадолго потерял сознание во время осмотра у врача, обязательного перед прививкой.

По предварительным данным, у народного артиста произошел гипертонический криз. Боярский потерял сознание, завалился в сторону врача со стула и ударился головой о стену. После оказанной медицинской помощи Боярскому стало лучше, и он все же привился от гриппа.

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