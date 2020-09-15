Шахты, Ростовская область, , 17:30 — REGNUM Крупный пожар, вспыхнувший на центральном рынке города Шахты (Ростовская область), локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 сентября.

«В 16:54 мск объявлена локализация на площади 900 кв. метров. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании на проспекте Победа Революции в Шахтах в экстренные службы поступило около 16:10 мск. Пожару присвоен третий ранг сложности.

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