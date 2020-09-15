Миллерово, Ростовская область, , 17:23 — REGNUM В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Следователи выясняют, что стало причиной возгорания, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 15 сентября.

Трагедия произошла в Миллерово в ночь на 14 сентября. После ликвидации пожара обнаружено тело 80-летней хозяйки дома. По одной из версий, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки старого светильника в одной из комнат домовладения.

Назначена доследственная проверка.