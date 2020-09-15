Москва, , 17:14 — REGNUM В Москве погиб 27-летний мужчина во время конфликта на детской площадке. Об этом 15 сентября сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошёл 13 сентября на улице Кунцевская. Мужчина облил пивом одного из оппонентов, за что был избит, а впоследствии скончался.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 33-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца, матери и супруги путем поджога дома.

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