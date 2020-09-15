Шахты, Ростовская область, , 17:05 — REGNUM На центральном рынке города Шахты Ростовской области вспыхнул крупный пожар, которому присвоен третий ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 сентября.

Сообщение о возгорании на проспекте Победа Революции в экстренные службы поступило около 16:10 мск. Пожару был присвоен второй ранг сложности, посетители и сотрудники рынка эвакуированы. К месту происшествия прибыли 12 единиц техники и 35 человек.

По последним данным, площадь пожара достигла 700 кв. метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

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