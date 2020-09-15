Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Автомобиль Nissan Juke сбил женщину с младенцем в Выборгском районе Санкт-Петербурга днем 15 сентября. Мать и ребенок получили легкий вред здоровью.

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 12:15 мск на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы.

Водитель — мужчина 1974 г.р. при совершении левого поворота совершил наезд на пешеходов, шедших по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала женщина 1985 г.р. и ребенок, родившийся 23 января текущего года.

Обоим причинен легкий вред здоровью.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в дорожной полиции.

«Опасное место, там жёстко все разгоняются и не притормаживают перед переходом. Поэтому нужны лежачие полицейские», — пишут петербуржцы в соцсети, обсуждая это ДТП.

«Джук поворачивал с Институтского на Новороссийскую налево. Там сначала горит зелёный и пешеходам, и автомобилям, и только чуть позже пешеходам загорается красный», — добавляют в обсуждении петербуржцы.