Чебоксары, , 16:19 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии. Нанесённый бюджету ущерб оценивается в 13 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Перед судом предстанет 46-летний житель республики. По данным следствия, в 2015 году он являлся фактическим руководителем крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на имя супруги. По данным прокуратуры, для получения субсидии злоумышленник представил в минсельхоз Чувашии документы с указанием завышенной суммы расходов на строительство и приобретение ГТС, мелиоративных систем и техники.

По версии правоохранителей, расходы на закупку оборудования составили 4 млн рублей, а документы были предоставлены на сумму 26 млн рублей. За счёт бюджета ему было компенсировано 50% расходов.

«Использование заведомо подложных документов стало основанием для необоснованного перечисления ему безвозмездной субсидии из республиканского бюджета на сумму более 13 млн рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение. Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Дело передано в суд.

На имущество обвиняемого наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении субсидий из бюджета. Ущерб, оценённый следствием, превысил 9 млн рублей. Перед судом предстали четверо глав крестьянских (фермерских) хозяйств, один бывший и двое действующих руководителей сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах. Один из них получил реальный срок, остальные — условные.

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