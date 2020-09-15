Пенза, , 16:35 — REGNUM В Пензе с заявлением о вымогательстве крупной суммы денежных средств обратился 26-летний уроженец Туниса, обучающийся в одном из вузов областного центра. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Пензенской области.

Потерпевший заявил, что неизвестные лица под надуманным предлогом причастности студента к пропаже денег у общего знакомого потребовали от него 450 тыс. рублей. Для устрашения один из вымогателей несколько раз ударил заявителя руками и ногами по телу. Испугавшись угроз, студент передал нападавшим 180 тыс. рублей, а также имущество стоимостью более 50 тыс. рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались два жителя Пензы — 31-летний мужчина и 32-летняя женщина. По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Мужчина заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА REGNUM ранее сообщало, группу молодых людей подозревают в грабеже и вымогательстве денег у случайных прохожих в Волгограде. Достоверно известно о двух эпизодах, возбуждены уголовные дела. Следствие полагает, что количество потерпевших может быть больше. Устанавливаются другие жертвы и причастные к преступлению лица.

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