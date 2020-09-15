Москва, , 15:56 — REGNUM Предполагаемый организатор преступного сообщества, участники которого похитили более 1 млрд рублей на валютном рынке Forex, задержан полицейскими. Об этом сообщила 15 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Предполагается, что с 2016 года он и его сообщники завладевали деньгами вкладчиков, обещая им большие доходы от операций на валютном рынке.

«В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали», — отметила Волк.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества (159 и 210 УК РФ). По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 50 человек, всего было похищено более 1 млрд рублей.

Предполагаемый организатор после задержания помещён под стражу. Один из вероятных соучастников преступления также арестован, второго отпустили под залог. Предварительное расследование продолжается.