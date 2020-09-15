Прага, , 15:53 — REGNUM Взрывы прогремели на складе боеприпасов в городе Билина, расположенном в Устецком крае в северо-западной части Чехии. Об этом 15 сентября сообщает газеты Mlada fronta Dnes.

Уточняется, что склады, на которых прогремела серия взрывов, принадлежат полиции Чехии. При этом, согласно предварительным данным, в результате произошедшего нет пострадавших и жертв.

Также указывается, что прибывшие на место инцидента сотрудники противопожарных служб пока не могут начать тушение возникшего из-за взрывов возгорания, так как есть вероятность новых взрывов.

Кроме того, сообщается, что из домов на расстоянии полукилометра от склада проведена эвакуация жителей и что въезд в Билину в настоящее время перекрыт полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре столицы Грузии Тбилиси возле здания филармонии прогремел взрыв.