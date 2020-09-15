Дзержинск, , 15:56 — REGNUM В районе подконтрольного Украине посёлка Шумы на линии соприкосновения с ДНР подорвались на гранате двое украинских военных. Об этом сообщила 15 сентября пресс-служба штаба так называемой «Операции Объединённых сил» (ООС).

«В результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде «растяжки», получили ранения двое военнослужащих — полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский», — сказано в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу города Дзержинска (переименован в Торецк). Их состояние оценивают как стабильное, удовлетворительное.

Напомним, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона продолжает незаконные инженерные работы в районе Шумов.

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