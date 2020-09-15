Муром, Владимирская область, , 15:49 — REGNUM Во Владимирской области в городе Муроме тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В мусорном контейнере в одном из районов Мурома тело новорожденного ребенка с признаками переохлаждения обнаружил местный житель 13 сентября.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Проводятся судебно-медицинские экспертизы, оперативные службы разыскивают мать новорождённого.