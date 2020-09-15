Златоуст, Челябинская область, , 15:46 — REGNUM В Златоусте Челябинской области собака напала на шестилетнюю девочку. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, животное набросилось на пострадавшую в тот момент, когда она возвращалась из школы. Медики оказали ей помощь и отправили лечиться домой.

По данным областного управления СКР, по факту ЧП сейчас идёт проверка. Предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.