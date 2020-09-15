Белгород, , 15:39 — REGNUM Запрещённые сильнодействующие вещества пытался ввезти мужчина в Россию из Украины. Ампулы и таблетки обнаружил таможенный пёс по кличке Кай на таможенном посту «Нехотеевка», сообщили 15 сентября в пресс-службе Белгородской таможни.

Служебная собака унюхала запрещённые препараты в багажнике легковой машины, прибывшей с Украины. В сумке с личными вещами в двух парах спортивной обуви были тщательно спрятаны восемь упаковок ампул и таблеток. В таможенной лаборатории эксперты провели химическое исследование и выяснили, что препараты содержат в своём составе сильнодействующие вещества. Водитель машины, гражданин России, пояснил, что 70 ампул разных видов тестостерона и 20 запрещённых к ввозу таблеток, он купил в соседнем государстве для себя, поскольку занимается бодибилдингом.

Возбуждено уголовное дело.