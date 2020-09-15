Кадуна, Нигерия, , 15:31 — REGNUM Власти нигерийского штата Кадуна продолжают предпринимать усилия по поиску более десяти членов семьи, включая кормящую мать и ее ребенка, похищенных боевиками в минувшие выходные в отдаленной деревне. Об этом 15 сентября сообщает BBC Africa.

По информации репортёров, похищение было совершено в ходе последнего нападения вооруженных преступных группировок на сельские общины на северо-западе Нигерии.

Жители и официальные лица сообщили репортёрам, что жертвы похищения, в том числе мужчины, женщины и дети, направлялись на поле в деревне Гонар-Лема, когда их перехватили боевики на мотоциклах.

Однако сведения о точном числе похищенных людей противоречивы. По совам местных жителей, боевики похитили 17 человека, а чиновники сообщили, что 13. Один из четырех раненых в результате заращения позже скончался в больнице. Все жертвы были членами одной семьи.

Председатель правительства района Чикун в штате Кадуна, где произошел инцидент, Хадиза Лади Яхуза сообщила ВВС, что силы безопасности и местные группы активистов пытаются найти похитителей и жертв.

Пока не ясно, кто именно совершил нападение. Однако преступные банды зачастую нападают на сельские общины на северо-западе Нигерии, совершая убийства и похищения людей с целью получения выкупа.