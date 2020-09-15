Солнечногорск, Московская область, , 15:18 — REGNUM Подмосковная полиция задержала мужчину, открывшего огонь по легкомоторному самолёту в небе над Солнечногорском. Об этом журналистам заявила глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сказала Петрова.

По её словам, мужчина задержан.

Ранее в полицию обратился 54-летний мужчина, который заявил, что во время полёта над поселком Шевлино неизвестный открыл огонь по самолёту, в результате чего пострадала обивка в районе двери пилота. Пострадавших в результате инцидента нет.