Дамаск, , 14:45 — REGNUM Аварийное приземление совершил на севере Сирии вертолет международной антитеррористической коалиции, которая под руководством США действует на сирийской и иракской территории. Об этом 15 сентября сообщил официальный представитель операции «Непоколебимая решимость» полковник Уэйн Маротто на своей странице в соцсети Twitter.

«Вертолёт коалиции совершил аварийную посадку приблизительно в 9:30 15 сентября на севере Сирии», — написал он в своем сообщении.

Также Маротто подчеркнул, что приземление не было произведено в результате каких-либо враждебных действий к винтокрылой машине и потому она села благополучно.

Кроме того, официальный представитель уточнил, что сотрудники аварийно-спасательной службы оперативно отреагировали на инцидент, экипаж был обнаружен и пострадавших в ходе аварийного приземления нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщения о том, что американский военный вертолет потерпел крушение на северо-востоке Сирии, опровергла международная антитеррористическая коалиция.

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