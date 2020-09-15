Самара, , 14:41 — REGNUM Четыре человека погибли в дорожной аварии на трассе в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла днем 14 сентября в Борском районе на автотрассе «Отрадное — Богатое — Борское». По предварительной информации, на 35 км этой дороги автомобиль «Лада-Калина» поворачивал налево и, выехав на полосу встречного движения, не уступил дорогу автомашине «Митсубиси Лансер».

Сообщается, что в этой дорожной аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля «Лада-Калина», а также пассажир «Митсубиси Лансер». Водитель иномарки получил различные травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства этой аварии.

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