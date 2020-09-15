Чита, , 14:18 — REGNUM Сильные осадки значительно осложнили жизнь жителей Забайкалья с 12 по 14 сентября. Как сообщает сегодня, 15 сентября, телеграм-канал мэрии Читы со ссылкой на данные Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за минувшие выходные в Чите выпало 45 миллиметров осадков, при месячной норме в 35 мм.

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Заметное превышение месячной нормы осадков также было зафиксировано в соседнем с Читой Улетовском районе (41 мм выпало, 37мм — норма). Далее циклон, зародившийся на озере Байкал, ушел на юг Забайкалья, постепенно теряя свою силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем временем, в соседний, Иркутской области объявлен режим повышенной готовности из-за ливней. Там реки начали выходить из берегов, а на территории областного центра в ночь на 13 сентября выпало 24 мм осадков.

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