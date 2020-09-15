Дамаск, , 14:26 — REGNUM Сообщения о том, что американский военный вертолет потерпел крушение на северо-востоке Сирии, опровергла международная антитеррористическая коалиция, которая под руководством США действует на сирийской и иракской территории. Об этом 15 сентября сообщает телеканал Al Arabiya.

При этом ранее государственное агентство Сирии SANA обнародовало сообщение о том, что американский военный вертолет потерпел крушение около населенного пункта Телль Хаддад, который расположен в северо-восточной сирийской провинции Хасеке.

Также указывалось, что место падения винтокрылой боевой машины США после инцидента было окружено американской бронетехникой, других подробностей случившегося не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что в Сумской области Украины в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот.