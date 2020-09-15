Казань, , 14:00 — REGNUM Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Об этом 15 сентября сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что авария с участием трёх автомобилей произошла на улице Профсоюзной. Игнатьев ехал на тренировку.

В результате ДТП пострадал автомобиль Hyundai, за рулём которого находилась девушка. По информации издания, она оказалась виновницей аварии. Девушку госпитализировали. Машину, у которой вырвало переднее колесо, эвакуировали.

Также отмечается, что Игнатьев был за рулём BMW и в момент ДТП ехал на высокой скорости со светофора при ограничении в 40 км/час. Автомобиль серьёзных повреждений не получил. С игроком также всё в порядке.