Никополь, Украина, , 13:49 — REGNUM В украинском городе Никополь задержали двух братьев, подозреваемых в совершении двойного убийства. Об этом сообщила 15 сентября пресс-служба Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

«В ходе полицейской спецоперации сотрудники управления уголовного розыска и Никопольского отдела полиции установили, что к двойному убийству причастны двое братьев — местные жители 26 и 33-х лет», — сказано в сообщении.

Подозреваемые были задержаны, во время обысков у них нашли стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки и другие улики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Никополе неизвестный привёз в больницу двух смертельно раненых мужчин, а затем скрылся.

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