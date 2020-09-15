Никополь, Украина, 15 сентября 2020, 13:49 — REGNUM В украинском городе Никополь задержали двух братьев, подозреваемых в совершении двойного убийства. Об этом сообщила 15 сентября пресс-служба Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.
Подозреваемые были задержаны, во время обысков у них нашли стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки и другие улики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Никополе неизвестный привёз в больницу двух смертельно раненых мужчин, а затем скрылся.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине в ходе конфликта застрелены двое мужчин