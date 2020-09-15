Уфа, , 13:44 — REGNUM Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара дачном доме в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о пожаре в садовом доме в Чишминском районе поступила на пульт спасателям вечером 14 сентября. По тревоге были подняты семь человек на трех единицах техники.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит дачный дом 4×4 метра. Вскоре они ликвидировали горение.

Сообщается, что во время тушения огня, в домике было найдено тело мужчины 1953 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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