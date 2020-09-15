Бекаси, Индонезия, , 13:23 — REGNUM Пожар вспыхнул на рынке в городе Бекаси индонезийской провинции Западная Ява, куда было переброшено 13 единиц пожарных машин, сообщает Detik.

Информация о пожаре была получена 14 сентября 2020 года около 21:32 по местному времени. Пожарные более трех часов боролись с огнем.

Причина пожара и число возможных пострадавших пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская национальная ассоциация медсестер провела молитву в память о медицинских работниках, погибших из-за пандемии.

Подробнее в материале: В Индонезии почтили память погибших в пандемии медсестер