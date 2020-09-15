Ростов-на-Дону, 15 сентября 2020, 13:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону тысячи горожан остались без голубого топлива из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Подачу газа временно приостановила бригада аварийно-диспетчерской службы. В компании уточнили, что повторный пуск голубого топлива будет произведён «только в присутствии жильцов при наличии договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования».
В настоящее время работы по восстановлению газоснабжения в садоводческом товариществе «Северный» продолжаются.