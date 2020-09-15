Казань, , 12:53 — REGNUM Форвард футбольного казанского футбольного клуба «Рубин» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе казанской команды.

«Иван ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзная. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Также в пресс-службе уточнили, что 21-летний футболист в результате происшествия не пострадал.

Напомним, Иван Игнатьев играет в составе казанского «Рубина» с декабря 2019 года. В следующем матче казанская команда примет у себя 19 сентября московский клуб «Спартак».