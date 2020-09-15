Тверь, , 12:47 — REGNUM Попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, пропагандирующей идеологию терроризма, пресечена в местах лишения свободы сотрудниками УФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области.

Согласно материалам уголовного дела, доказана причастность к пропаганде террористической деятельности и оправданию терроризма лица, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Установлено, в частности, что он предпринимал попытки свормировать экстремистскую ячейку из числа осужденных.

Выездная коллегия 2-го Западного военного суда приговорила фигуранта к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщил Tverigrad.