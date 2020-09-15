Ульяновск, , 12:44 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 15 сентября, из-за короткого замыкания, которое произошло в одной из школ, были эвакуированы более 360 детей и педагогов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

По данным спасателей, информация об инциденте в школе Засвияжского района поступила около 10:00 часов. В ведомстве сообщают, что «произошло короткое замыкание автоматов в подвальном помещении школы без последующего горения». В результате был выведен на улицу 361 человек, в том числе 302 ребёнка.

«Пострадавших нет», — говорят спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонанс вызвало происшествие в одной из ульяновских школ, где 15-летний школьник напал с ножом на 59-летнюю учительницу. У подростка экспертиза выявила хроническое психическое расстройство, он помещён в психиатрический стационар.