Челябинск, , 12:38 — REGNUM Самолёт Челябинск — Симферополь вылетел к месту назначения с задержкой более чем в два часа. Причиной стало сообщение о якобы его минировании, пишут СМИ.

Лайнер рейсом FV 5941 авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 08:40 по местному времени. Пассажиры уже находились внутри и были готовы к полёту, но их попросили покинуть воздушное судно.

В ходе проведённой силовиками проверки никаких взрывных устройств найдено не было. В 11:00 самолёт вылетел из Челябинска.