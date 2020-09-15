Иркутск, 15 сентября 2020, 12:30 — REGNUM После продолжительных дождей паводковая обстановка значительно значительно осложнилась в Иркутской области, спасатели предупреждают у дальнейшем повышении воды в реках.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Евгений Гоголев
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Евгений Гоголев
Цитата из видео

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По данным регионального ГУ МЧС РФ, на реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района за прошедшие сутки произошло повышение уровня воды на 95 см, затопление пониженных участков местности, дорог, огородов. На реке Ия в районе города Тулун отмечается повышение уровня воды на 66 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары повышение уровней воды на 15−35 см.

На реке Лене, на участке Качуг-Жигалово, а также в верховьях реки Киренги наблюдается повышение уровня на 30−50 см, на малых реках Южного Прибайкалья — повышение на 15−45 см.

«Подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы. В Иркутском, Тулунском, Усольском и Шелеховском районах, где складывается наиболее сложная обстановка, дежурят оперативные группы спасателей», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Евгений Гоголев.

Тем временем, Иркутске синоптики предупреждают: 16 и 17 сентября на реке Ия в районе города Тулун прогнозируется повышение уровня воды на 80−120 см, возможен выход воды на пойму в пониженных участках местности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проливные дожди уже начали подтапливать дома в Иркутске: из-за того, что в Правобережной части областного центра частично подтоплено 19 улиц, а на Левом берегу локальные подтопления зафиксированы в поселках Боково и Селиваниха, введен режим повышенной готовности.

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