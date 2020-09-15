Ульяновск, , 12:28 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области проводится проверка в связи с гибелью ребёнка и его родителей во время пожара. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Возгорание произошло сегодня, 15 сентября, в квартире одного из домов в посёлке Кузоватово. В прокуратуре отмечают, что на месте тушения обнаружены три трупа: мужчины, женщины и их малолетней дочери. По предварительным данным правоохранителей, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за «воспламенения и тления предмета обихода».

В ГУ МЧС по Ульяновской области уточняют, что возгорание произошло в 08:36. Спасатели полагают, что причиной пожара могло стать тление дивана «по причине аварийной работы элетрообогревателя». Для ликвидации последствий привлекались пять единиц техники и 14 человек личного состава.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, прокуратура инициировала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Ульяновске произошёл пожар в кафе, также горели надворные постройки. На момент инцидента заведение не работало.