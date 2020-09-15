Минск, , 12:33 — REGNUM Молодой человек, который подозревается в том, что во время несанкционированного митинга ударил сотрудника милиции и распылил слезоточивый газ, задержан сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска. Об этом 15 сентября сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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Как рассказала пресс-секретарь, 5 сентября во время незаконного митинга к участвовавшему в нем молодому человеку подошли сотрудники милиции, которые сделали ему замечание и предупредили об ответственности. В ответ на это молодой человек брызнул в правоохранителей из баллончика слезоточивого газа и ударил одного из них кулаком в лицо.

«Молодому человеку удалось скрыться в толпе, но его вычислили. Нападавшим оказался 25-летний житель столицы, работающий в IT-компании. Сейчас он в ИВС», — сообщила Чемоданова.

Также указывается, что данному молодому человеку грозит ответственность за насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для совместного участия в военных тактических учениях «Славянское братство — 2020» в Белоруссию прибыли военнослужащие России.