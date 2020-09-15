Иркутск, , 12:16 — REGNUM В Иркутске объявлено вознаграждение за помощь в поимке осуждённых за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной, которые при доставлении их в учреждение исполнения наказания совершили побег. Об этом сообщает областное ГУ МВД РФ по региону.

Объявление о материальном поощрение появилась после безуспешных поисков беглецов в десятках садоводств и различных населенных пунктов. Награда в сумме до 500 000 рублей будет выплачена после задержания. По желанию, выплата может носить конфиденциальный характер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, невероятную легкомысленность проявили правоохранители Приангарья: после окончания следственных действий они повезли осуждённых за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия — 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова — не в место, где они отбывали наказание, а на съёмную квартиру в Иркутске. Оставшись наедине, молодые люди перелезли на балкон соседней квартиры, расположенной через стену на 8 этаже, после чего вышли в подъезд, совершив побег.

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