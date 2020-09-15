Волгоград, , 11:58 — REGNUM В результате столкновения грузовой фуры с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград три человека погибли и ещё четыре — пострадали. Об этом 15 сентября сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в ночь на 15 сентября водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. Затем в грузовик врезался легковой автомобиль Volkswagen Passat.

«В результате ДТП двое пассажиров и водитель автомобиля Mitsubishi Lancer скончались до приезда скорой помощи. Водитель и трое пассажиров автомобиля Volkswagen Passat с различными травмами доставлены в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Сорск в Хакасии 12-летний мальчик попал под машину, перебегая проезжую часть в неположенном месте.