Сорск, Хакасия, , 11:54 — REGNUM В городе Сорск в Хакасии 12-летний мальчик попал под машину, перебегая проезжую часть в неположенном месте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент зарегистрировала камера видеонаблюдения на улице. Выбежав из магазина, он побежал через дорогу. В результате происшествия у него диагностированы перелом основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Мальчик впал в кому.

В связи с этим правоохранители призвали родителей и педагогов напомнить школьникам правила перехода через дорогу. При этом детей зачастую могут отвлечь надетый капюшон, наушники и телефоны.

«Также одной из сопутствующих причин данного ДТП стала тонировка передних боковых стекол транспортного средства, которая мешала водителю заметить препятствие даже в светлое время суток. На автомобиле, водитель которого сбил ребенка, светопропускаемость стекол составила 24% вместо положенных 70%», — добавили в МВД.

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