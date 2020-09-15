Чита, , 11:29 — REGNUM Главная военная прокуратура РФ закончила расследование уголовного дела в отношении рядового Рамиля Шамсутдинова, который находясь в карауле забайкальского ЗАТО Горный открыл стрельбу по сослуживцам, и утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информацию защитника Равиля Тугушева.

По оценке адвоката, судебное заседание может начаться в начале октября 2020 г., к этому времени заключённый успеет ознакомиться с материалами уголовного дела.

«Дело будет направлено во Второй военный суд Восточного военного округа с дислокацией в городе Чите», — сообщил Тугушев. С момента возбуждения уголовное дело получило гриф «Секретно», его подробности не разглашаются. Защита намерена ходатайствовать об открытом судебном процессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 г. рядовой-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула в воинской части в населенном пункте Горный в Забайкалье расстрелял восьмерых сослуживцев и ещё двоих ранил. Первоначально он заявил, что ни о чем не жалеет, но потом признался, что всегда хотел служить в армии, но не знал, в каком «аду» ему придётся оказаться.

Адвокат Равиль Тугушев, считает, что рассмотрение дела присяжными будет более объективно.

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