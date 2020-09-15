Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии завершилось судебное разбирательство в отношении двух чебоксарок, которых обвиняли в организации незаконной миграции в составе группы. Они получили условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике.

По данным правоохранителей, в 2016 — 2017 годах руководитель одного из турагентств при содействии работника института восточной медицины и представителей национальных диаспор фальсифицировали результаты экзаменов и выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и законодательства России. В управлении отмечают, что сертификаты использовались для оформления документов, легализующих пребывание иностранных граждан в России.

В ходе расследования ведомством задокументировано три эпизода противоправной деятельности.

Двум жительницам Чебоксар инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Ленинский райсуд Чебоксар признал их виновными, назначив условные сроки (один и три года) с испытательным сроком. Верховный суд Чувашии, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов, оставил приговор суда первой инстанции в силе.

В УФСБ по Чувашии отмечают, что ранее Хамовнический районный суд Москвы признал другого фигуранта дела виновным в совершении аналогичного преступления, назначив 2,5 года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении 37-летней чебоксарки и 41-летнего жителя Московской области, которых обвинили в организации незаконной миграции. По версии правоохранителей, в результате свыше 30 граждан Афганистана незаконно въехали на территорию России.

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