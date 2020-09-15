Магнитогорск, Челябинская область, , 10:56 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области погибший в ДТП водитель торопился домой потому, что сын задыхался. Об этом пишут СМИ.

Авария произошла 11 сентября вечером. В машине были 38-летний мужчина, 36-летняя женщина и их дети: 15-летняя дочь и девятилетний сын. Как пишет 74.ru, у младшего ребёнка возник приступ — он стал задыхаться. Чтобы быстрее оказать ему помощь, мужчина прибавил газу. На перекрёстке шоссе Космонавтов и улицы Магнитной грузовик Dongfeng не уступил им дорогу. Машины столкнулись и загорелись.

Погибли мужчина, женщина и мальчик. Девочка выжила и находится в больнице. Как сообщало ИА REGNUM, для помощи ей объявлен сбор денег.

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