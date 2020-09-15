Уфа, , 10:59 — REGNUM Свыше 286 тысяч человек были привиты от гриппа в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, первую партию вакцины (516 тысяч доз) планируется закончить к 25 сентября. А всего планируется привить от гриппа почти два млн жителей республики.

По его словам, сейчас ожидается поставка второй партии вакцины против этой инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии также ожидают поставку вакцины против коронавируса. В республики все подготовлено для ее приема.

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