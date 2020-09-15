Сургут, Югра, , 10:48 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего гражданина, который едва не выкинул своего внука из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что вечером 14 сентября 2020 года пьяный сургутянин сперва ставил своего двухлетнего внука на подоконник, а затем, взяв ребёнка за ноги, высунул его из окна на улицу. Ребёнка вызволили из рук пьяного деда полицейские, которых вызвали очевидцы инцидента.

«Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. Сотрудники полиции передали малыша работникам скорой медицинской помощи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).