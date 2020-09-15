Петропавловск-Камчатский, , 10:46 — REGNUM На полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом 15 сентября сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7, его очаг залегал на глубине в 350 километров», — приводит слова представителя службы РИА Новости.

Также он рассказал, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 14−15 км от села Эссо, являющегося административным центром Быстрикинского района Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 около побережья Фиджи.