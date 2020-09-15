Саратов, , 14:05 — REGNUM В Саратове два автомобиля скорой медицинской помощи пострадали во время дорожно-транспортных происшествий.

Аварии произошли 14 сентября. Первое ДТП с участие неотложки случилось в Октябрьском районе в 12:30 напротив дома №94 по улице Большая Садовая. 61-летний житель Саратова, управляя автомобилем Renault Logan, врезался в машину медиков «Газ Луидор», за рулем которого был 36-летний водитель. В результате мужчина, совершивший наезд, госпитализирован.

Второй инцидент произошел в 22:15 рядом с домом №36 по улице Холзунова. Неустановленный водитель «Волги» врезался в неотложку, которая стояла рядом с городской станцией «скорой помощи». После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 54-летний водитель и 24-летняя фельдшер скорой, сообщает Версия Саратов со ссылкой на ГИБДД.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2019 шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля на трассе в Саратовской области.

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