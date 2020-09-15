Кабул, , 10:41 — REGNUM Как минимум один человек погиб и ещё трое были ранены в результате взрыва, прогремевшего в Джелалабаде (провинция Нангархар) на востоке Афганистана. Об этом 15 сентября сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Уточнятся, что в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено на дорожной обочине, погиб сотрудник афганского Национального директората безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября стало известно, что не менее четырех человек погибли в результате взрыва, произошедшего во время на свадьбе в Афганистане.