Красноярск, , 10:31 — REGNUM В Лесосибирске полицейские задержали подозреваемого в хищении пожертвований из храма. Им оказался работник церкви. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МВД РФ по Красноярскому краю.

Установлено, что мужчина воспользовался отсутствием других служителей и похитил пожертвования прихожан в виде ювелирных украшений. Сумма ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

В ходе обыска у мужчины были изъяты ювелирные украшения, старинные монеты и иконы. Сейчас полицейские устанавливают принадлежность монет и икон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.