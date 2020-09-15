Вашингтон, , 10:35 — REGNUM В настоящее время в Атлантике сформировалось и движется сразу пять тропических циклонов, что происходит впервые почти за 50 лет. Об этом 15 сентября сообщает метеорологический сайт gismeteo.ru.

По данным синоптиков, за последние десять дней в Атлантическом океане сформировались сразу пять тропических штормов: «Полетт», «Рене», Салли», «Тедди» и «Вики», которые движутся и действуют в одно и тоже время.

Уточняется, что данный случай является первым с 1971 года, когда также в одно и тоже время действовало сразу пять штормов.

При этом указывается, что пик сезонов ураганов в Атлантике ещё только вышел на приходящийся на середину сентября климатический максимум, а в списке имен тропических штормов осталось только одно незадействованное имя «Уилфред». В то же время имена, начинающиеся на букву «W», до октября никогда раньше не задействовались.

Кроме того, уточняется, что после окончания букв английского алфавита, будут задействованы буквы греческого и тогда это станет вторым в истории случаем. Подобная система была в первый раз применена в 2005 году, когда в Атлантике сформировались 28 тропических штормов и сезон 2020 года, по мнению синоптиков, имеет шансы превысить тогдашний рекорд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вторая категория потенциального ущерба присвоена урагану «Салли», который приблизился к побережью ряда южных американских штатов.

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