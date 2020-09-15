Орел, , 10:23 — REGNUM Два уголовных дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Орла возбуждены по материалам прокурорской проверки, сообщила ИА REGNUM 15 сентября старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова. Прокурорскую проверку провели после обращения к прокурору области жителей жилых домов № 15 по Кромскому шоссе и № 102 по Наугорскому шоссе Орла, которые власти не признавали аварийными.

Прокуроры установили, что заместитель главы администрации — начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, который отвечал за организацию работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, на протяжении длительного времени не принимал мер к признанию жилых домов № 15 по Кромскому шоссе и дома № 102 по Наугорскому шоссе аварийными. В итоге эти дома не вошли в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении бывшего чиновника два уголовных дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. На данный момент решается вопрос о задержании бывшего замглавы администрации города. Проводятся обыски.