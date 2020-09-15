Марксовский район, , 14:11 — REGNUM Доследственная проверка организована после гибели пожилой женщины и госпитализации троих человек, в том числе ребенка в Марксовском районе Саратовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР региона.

Предварительно, вечером 14 сентября 2020 года, из квартиры дома в поселке Осиновский Марксовского района бригада скорой медпомощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и 7-летнюю внучку. Кроме этого, медики констатировали смерть 86-летней женщины. Все пострадавшие обнаружены родственниками. Следователи провели осмотр квартиры. В помещении кухни имелась газовая колонка. По версии следствия, причиной случившегося могло стать отравление продуктами горения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти женщины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в городе Аркадак Саратовской области вечером 24 марта произошел пожар в частном деревянном доме на улице Каплунова. Спасателям удалось передать через окно ребенка 2017 года рождения. В удовлетворительном состоянии с диагнозом отравление продуктами горения легкой степени ребенка госпитализировали в Аркадакскую больницу.

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