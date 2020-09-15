Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM Прокуратура уличила государственных служащих в Бурятии в занижении своих доходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, тридцать сотрудников управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, чиновники в декларациях о доходах указывали не все находящиеся в собственности объекты недвижимости и банковские счета.

«В одном случае работник занизил полученный доход на 460 тыс. рублей, в другом — сокрыл доход супруги в размере 230 тыс. рублей. Один из инспекторов отдела сокрыл информацию о наличии в собственности 20 земельных участков», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в декларациях о доходах 18 работников министерства туризма Бурятии и комитета информационных технологий администрации главы региона выявили неполные сведения. Так, двое из них «забыли» указать, что члены их семей учредили коммерческие фирмы.

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