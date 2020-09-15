Чита, , 10:15 — REGNUM В Забайкалье подтвердился ещё один летальный случай, который спровоцировала заболеваемость COVID-19. Как сообщает сегодня, 15 сентября, оперативный штаб региона, подтверждена причина смерти у пациента, который имел тяжёлое течение заболевания.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе составляет уже 5322 человек, причём 61 из них добавился только за последние сутки. Общее количество выздоровевших и выписанных из медицинских учреждений составляет 4499 пациентов (33 за сутки). Общее количество летальных случаев — 64.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться сложной: доля пневмоний впервые превысила данные по бессимптомным и легким формам.

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